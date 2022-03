В новом исследовании, опубликованном в журнале Frontiers in Cellular and Infection Microbiology, ученые из Университета Иллинойса в Чикаго (University of Illinois at Chicago) изучают возможность того, что изменения в кишечном тракте могут быть ранним предвестником бокового амиотрофического склероза (БАС).