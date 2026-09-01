Матвиенко: Мы согласны на мирные переговоры с Украиной, но при одном условии

Мирные переговоры с Украиной возможны только при условии надежного мира и серьезных намерений Киева. Об этом сегодня, 1 сентября, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, которая находится в Омске с рабочей поездкой.
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