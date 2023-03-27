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Средства российских «физиков» продолжают работать на экономики недружественных стран

Средства российских «физиков» продолжают работать на экономики недружественных стран

ВАЛЕНТИН КАТАСОНОВ  Под «физиками» (физическими лицами) в России принято понимать граждан Российской Федерации, которые совершают сделки и владеют активами.

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