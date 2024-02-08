Рязанцы пожаловались на жёлтую воду из-под крана

Речь идёт о комплексе «Северный». Рязанец отметил, что жёлтая вода льётся во всех домах ЖК. «Жители делятся сюрпризом, который ждал их после заселения и ремонта», - написал автор, добавив, что даже фильтры воды не справляются.
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