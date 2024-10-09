Ухудшение погодных условий ожидается в Петербурге 9 октября. МЧС уже предупреждало местных жителей об усилении ветра, но ведомство изменило прогноз.
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Ухудшение погодных условий ожидается в Петербурге 9 октября. МЧС уже предупреждало местных жителей об усилении ветра, но ведомство изменило прогноз.