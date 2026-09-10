Врач Харлов: белок поможет поддержать здоровье поджелудочной

Достаточное количество белка в рационе поможет поддержать здоровье поджелудочной железы, так как он служит строительным материалом для органов и выработки необходимых ферментов.
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