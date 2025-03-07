Захарова о перезагрузке отношений с США: РФ будет смотреть на конкретные шаги

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя вероятность перезагрузки отношений с Соединенными Штатами, заявила, что Москва будет ориентироваться на конкретные шаги со стороны Вашингтона в этом вопросе.
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