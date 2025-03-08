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Миронов требует от ФАС расследовать рост цен на цветы перед 8 марта

Миронов требует от ФАС расследовать рост цен на цветы перед 8 марта

Лидер партии "Справедливая Россия - За правду", депутат Сергей Миронов обратился к ФАС с просьбой проверить необоснованное повышение цен на цветы перед 8 марта.

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Комментарии
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АМ
Андрей Медведев
8 марта-раз в году. А рост цен на лекарства ежедневно. Где Миронов с требованиями?
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