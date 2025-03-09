Экономическое неравенство по итогам прошлого года выросло

Среди самых обеспеченных россиян со средней зарплатой в 240 тысяч рублей доходы в четвертом квартале 2024 года выросли на 10%, в то время как в сегменте самых низкооплачиваемых специальностей рост составил 6,5% Богатые в прошлом году богатели быстрее бедных.