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Экономическое неравенство по итогам прошлого года выросло

Экономическое неравенство по итогам прошлого года выросло

Среди самых обеспеченных россиян со средней зарплатой в 240 тысяч рублей доходы в четвертом квартале 2024 года выросли на 10%, в то время как в сегменте самых низкооплачиваемых специальностей рост составил 6,5% Богатые в прошлом году богатели быстрее бедных.

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