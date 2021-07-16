Охотники за черным металлом устроили экологическую катастрофу под Астраханью

По поручению губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина руководитель службы природопользования и охраны окружающей среды региона Сергей Смирнов организовал рейд для определения причин гибели рыбы и загрязнения акватории Волги нефтепродуктами.
По поручению губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина руководитель службы природопользования и охраны окружающей среды региона Сергей Смирнов организовал рейд для определения причин гибели рыбы и загрязнения акватории Волги нефтепродуктами.
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