🧒 «Время на живое общение с детьми»: как нейросети облегчают работу учителям Современные технологии быстро дают доступ к нужной информации и помогают в подборе материалов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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