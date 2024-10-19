Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Клетка западных санкций разлетелась в хлам. Российский журавлик снова в облаках

Клетка западных санкций разлетелась в хлам. Российский журавлик снова в облаках

ГРИГОРИЙ  ЛЕВИН Один из ведущих экономистов Америки Пол Крэг Робертс в своих размышлениях о глобальных мировых процессах пришёл к парадоксальному выводу: “дураки в Вашингтоне, вместо того чтобы подорвать Россию в интересах гегемонии США, создали себе замену - Россию в качестве мирового лидера”! Это утверждение было бы спорным, если бы не факты, которые приводят разные мировые СМИ.

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Комментарии
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Регина Толстоброва
Молодец наш президент, развалит весь гнилой западный мир.
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