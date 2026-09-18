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Рядом со зданием ТЦК во Львовской области произошел взрыв

Рядом со зданием ТЦК во Львовской области произошел взрыв

Во Львовской области рядом со зданием территориального центра комплектования (ТЦК) произошел взрыв, в результате чего пострадал военный.

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