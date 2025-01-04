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Польша зафиксировала 30 тыс. попыток нелегального пересечения границы в 2024 году

Польша зафиксировала 30 тыс. попыток нелегального пересечения границы в 2024 году

В 2024 году Польша зафиксировала около 30 тысяч попыток нелегального пересечения границы с Белоруссией.

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