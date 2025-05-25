Рублев о тренерском штабе: «Каждый, кто сейчас работает в команде, будет со мной на «Ролан Гаррос»

«Каждый, кто сейчас работает вместе со мной в команде, будет здесь на турнире. Для меня не очень принципиально, чтобы все были на турнире и поддерживали меня.
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