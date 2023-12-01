Перемирие между Израилем и сектором Газа прекращено

Перемирие, во время которого стороны обменялись заложниками, продлилось неделю. Израиль 1 декабря объявил о проведении боевых действий из-за того, что ХАМАС нарушило условия гуманитарной паузыПеремирие в Газе прекращено.
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