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Реальная тактика ВЫЖЖЕННОЙ ЗЕМЛИ при отступлении немцев с Ржевско-Вяземскогов выступа в 1943 (Алексей Исаев, 2021)

Реальная тактика ВЫЖЖЕННОЙ ЗЕМЛИ при отступлении немцев с Ржевско-Вяземскогов выступа в 1943 (Алексей Исаев, 2021)

Многие до сих пор не понимают, как это выглядело и зачем было нужно. Историк Алексей Исаев рассказывает конкретный эпизод войны, когда эта тактика была применена впервые в огромных масштабах и каким последствиям для Красной армии это привело.

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