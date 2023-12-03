Зеленский в отчаянии цепляется за власть: У него осталось три выхода и все плохие СБУ рекомендовала не выпускать Порошенко за границу для встречи с Орбаном

Александр ГРИШИН Для Владимира Зеленского наступили нелегкие времена. Фото: REUTERS Стало известно, по какой причине бывшего украинского президента Петра Порошенко, ныне депутата парламента и главу фракции "ПЕС" в Верховной раде Украины не выпустили за границу.