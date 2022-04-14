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Возбужден ряд уголовных дел по фактам пыток российских военнослужащих украинскими силовиками

Возбужден ряд уголовных дел по фактам пыток российских военнослужащих украинскими силовиками

Главным следственным управлением СК России возбуждено три уголовных дела в отношении военнослужащих ВСУ и СБУ.

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