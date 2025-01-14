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Царьград

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Свежие комментарии

  • Игорь Васиков
    Вот подпишут договор с США и навыход.Страна-иноагент: ...
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    мое мнение это под прикрытием откаты себе чиновники у власти придумали самый честный приработок .Кто их там проверит ...Для Таджикистана ...

Повреждён очередной подводный кабель Балтики: И снова всё свалили на русских

Повреждён очередной подводный кабель Балтики: И снова всё свалили на русских

Швеция взялась за расследование ещё одного повреждение кабеля в Балтийском море.Вскрылись данные о том, что в Балтийском море поврежден очередной подводный кабель.

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Комментарии
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ВР
Вова Рябов
Это англосаксы так работают их почерк
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19 час.
Амара Карпова
Хохлы гадят🤮💩
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19 час.
Игорь Васиков
Британцы поставили на поток диверсии.
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18 час.

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