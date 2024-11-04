Овечкин забил гол и сократил отставание от рекорда Гретцки до 34 шайб

Российский нападающий Александр Овечкин 3 ноября во время матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Каролина Харрикейнз» принимали «Вашингтон Кэпиталз», сократил отставание от рекордсмена Уэйна Гретцки до 34 шайб.
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