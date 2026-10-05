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Схема Интерпола сменила схему Долиной

Схема Интерпола сменила схему Долиной

Москвичка купила премиальный кроссовер Porsche Cayenne за 9,78 млн рублей, а спустя два года автомобиль у неё изъяли — выяснилось, что машина находится в международном розыске по линии Интерпола.

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