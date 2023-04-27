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«Авангард» подпишет форварда минского «Динамо» Алистрова с зарплатой 45 млн рублей в год («Вброс по борту»)

Оклад 22-летнего белорусского форварда в клубе составит 45 миллионов рублей за сезон, об этом сообщает телеграм-канал «Вброс по борту».

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