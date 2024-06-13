Хабаровские предприниматели занимались незаконной легализацией тысяч мигрантов

Силовики задержали нескольких бизнесменов, подозреваемых в нелегальной легализации мигрантов.Согласно информации от правоохранителей, которая оказалась в распоряжении РИА Новости, два бизнесмена их Хабаровска, начиная с 2020-го года на систематической основе занимались незаконной легализацией мигрантов.