И снова вылез Гозман с сомнениями в компетентности президента

Любопытно, однакоПолитикаИ снова вылез Гозман с сомнениями в компетентности президента Злой хомяк Леонид Гозман вылезает из своей берлоги только для того, чтобы опять облить грязью тех, кто что-то делает.Вернуться к статье3117НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьДмитрий ФактуровичЗадолбал этот либеральный шизофреник от политики.VGVasily GolovНе знаю,кого представляет Гозман.СПС мертвая партия.Нет Ельцина и не стало СПС как партии.Осколки типа Гозмана сохранились в качестве ветеранов политической партииВаша СветлостьТаких как Гозман и Навальный власть холит и лелеет, ведь на фоне этих гнид даже самое гадкое существо выглядит привлекательно, я не буду показывать пальцем на этих одухотворённых людей, закон не позволяет. Голосуйте за Путина, храни его, Господь, и да пребудет с Вами Чюбаец!:)))Виктор ШиховцевГозман урод. Но в компетентности Путина я уж тоже сомневаюсь. В стране творится не знамо что, а ему пофиг.Ваша СветлостьЗато у Путина лицо глаже и ботинки хорошие!:))))Леонид АлексеевТХТатьяна Хмеленинаи откуда это чмо вылезло опять. катился бы из России если не нравится. что сам то хорошего сделал кроме как грязью всех обливать. К......Виктор Анохинчто здесь можно сказать....я лучше промолчу...себе дорожеВиктор Анохинчто здесь можно сказать....я лучше промолчу...себе дорожеАлександр БаглаевВаша позизия: ВЫЖИДАНИЕ...Stilianos KanakidisНо Леонид, своими косыми глазами всё видит, так это готовый крестный отец мафии, и почему режиссёры не видят такой персонаж для фильмов.AIAlex ImenКомпетенция вопрос многогранный. В экономике рулят друзья Гозман. Что касается остального, то ему этого мало.AIAlex ImenЖелает Гозман, чтобы нас извне втоптали в грязь, обвинили в нападении на Гитлера или в том, что мы не сдались, чтобы потом нас спасли союзники. А после исполнения этих кривых желаний нас просто с'едят,не запивая. Это и есть его мечта.дмитрий казанцевА не пора ли гозьману отправиться к анальному в гости?АПАнатолий ПолтарДля начала надо бы СПЧ при Президенте почистить. Уж больно там много ублюдочных политиков подобных гниде Гозману.Константин ЗаболотныйНет,ну что вы право слова,на Лёнчика наезжаете? Гозман-это голова!!! Жаль что без мозга пока...."avershin1947mailru АвершинВсе возмущаются, а он не потопляем. Кто то тащит его, а кто?WWaleryТак ведь и чубайс не тонет...! Или на то и щуки в реке, что бы караси (народ РФ) не дремал.евгений кармановичТак то оно так, но почему все бывшие республики, кроме Белоруссии, отвернулись от РФ? Вот в чем вопрос. Мы вон какие хорошие, а они отворачиваются. В Белоруссии Лукашенко своих лупит и нас "любит" до безумия.Зайцев Виктор Зайцев ВикторЯ далеко не поклонник Путина. Но объективно я НЕ ВИЖУ в России политика, который мог бы управлять Россией в такой вот обстановке развязанной против неё, комбинированной"ИЗВНЕ и ИЗНУТРИ" войны на уничтожение ...НЕ ВИЖУ! А то, что он, Путин сделал с начала 2000-х годов...Вытащил из жопы Россию, остановил её разрушение и расчленение,что как раз как предлагает этот ПОДОНОК и МЕРЗАВЕЦс погонялом "Гозман"(да и не только оно, это либердерьмо)...Вне всякой критики! Единственное с чем я могу согласится с этим уродом, это в том, что статья , посвящённая 80-летней годовщины начала Великой Отечественной... Откровенно СЛАБАЯ. И не отражает ТОГО, что просто жизненно необходимо сегодня для России. А именно: РЕАЛЬНОСТИ и ПРАВДЫ! Я уже писал ранее, где и в чём слабость статьи. Есть такое выражение"полутона" . Это по оценке исторических событий. И, в общем-то конструктивность, но которую ПРИМУ ЗА СЛАБОСТЬ! И то, что этот либерпидарас как раз и упирает на те самые "болевые точки", предложения по сотрудничеству с ЕС и построению общего дома, как это видится из Кремля и пишется в этой статье...Только подтверждает мою правоту. Акценты не там были Путиным расставлены, а кое о чём он вообще умолчал (если знает сам, конечно же). Не на общность интересов, не на необходимость партнёрства ЕС и России надо было "нажимать". А сначала сделать РЕАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ по причинам и, особенно УЧАСТНИКАМ агрессии против СССР в 1941 году...И прямо потребовать ПРИЗНАНИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ современного Евросоюза ,а не только Германии за исторические , мягко говоря, "ошибки" Объединённой Гитлером Европы и ВИНУ перед народами СССР в период 1941-1945 годы. А уж потом "бросать мостки" в современность. Вот и получает первые "всходы" в виде вот этого шизофренического бреда российского либер-дерьмо подонка. И из Гейжопы будет такая же реакция. И это при такой-то ИСТОРИЧЕСКОЙ ФАКТУРЕ? Плевать они хотели на мирные предложения Президента России. Вот я и поднимаю вопрос. МОЖЕТ БЫТЬ ХВАТИТ идиотских политесов? Меня учили: "Раз отступил-Всю жизнь будешь пятиться назад!"Борис ВиленскийНа него как посмотришь, так сразу блевать охота...AIAlex ImenТакая бьевотная оппозиция и нужна власти. Солидная и компетентная опасна.AIAlex ImenБлевотнаяTtestorrИ снова вылез аффтар с упоминанием о .... хрен знает ком)))) ДБ!Владимир EвтушенкоБыл бы в РФ твёрдый правитель, давно бы Гозман на нарах сидел. "На кол, собаку" - так бы Иоанн Грозный повелел.VBvladimir bedarevВозьми, Гозман, любую заброшенную деревню и выведи её в лидеры, тогда мы тебя уважать будем.Aleksandr Lavrovгозман - хорек .Томара Тычковапожалейьте бедного ленчика, он сам не понимает того, о чем лепечет, ведь ему нашептывает на ушко Альцгеймер.зураб куракинКак земля России носит таких подлецов и ему подобных .?ПРОСТО ВАЛЕРИЙПодайте инвалиду умственного труда, бывшему ебутату, обтруханному флажку всех либеров, " совести неизвестной нации" на пропитание! Это единственное, что хоть как-то понятно из мычания этого персонажа.Владимир EвтушенкоНи черта не стоит тот правитель, который позволяет клеветать на него, как это делает Гозман. Или уже кирпичи перестали падать с неба? Критика это одно. Но гозманы клевещут, а это уже уг7орловная статья.Комментировать
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