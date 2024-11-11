В ФРГ мечтают призвать Трампа раскрыть данные о подрыве «Северных потоков»

Депутаты оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) планируют обратиться к новоизбранному президенту США Дональду Трампу с просьбой предоставить информацию о взрывах на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2».
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