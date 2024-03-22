Президент Азербайджана выразил соболезнования после теракта в «Крокусе»

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнования президенту России Владимиру Путину в связи с терактом в концертном зале «Крокус Сити Холл», передает пресс-служба главы азербайджанского государства.
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