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Царьград

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Под Серпуховом 15 октября три деревни останутся без света на 6 часов

Под Серпуховом 15 октября три деревни останутся без света на 6 часов

15 октября энергетики заменят трансформаторную подстанцию в деревнях Глазово, Судимля и Паниково под Серпуховом, из-за чего электричество будет отсутствовать около шести часов в промежутке с 08:00 до 20:00.

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