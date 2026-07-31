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Малкину исполнилось 40 лет. ФХР поздравила форварда «Питтсбурга»: «С юбилеем! Пусть все сбывается»

Форварду « Питтсбурга » Евгению Малкину исполнилось 40 лет. Федерация хоккея России ( ФХР ) поздравила игрока с праздником.

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