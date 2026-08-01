Взрыв раздался рядом со сталинской высоткой на Кудринской площади. Предварительно, пострадали 20 человек.
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Взрыв раздался рядом со сталинской высоткой на Кудринской площади. Предварительно, пострадали 20 человек.
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