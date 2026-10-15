Сотрудник ГКУ «Московская безопасность» по ЮАО Марат Габидуллин и представитель ИТ-школы цифровой грамотности детей KIBERone Арина Клейменова провели серию профилактических занятий для школьников Южного административного округа столицы.
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