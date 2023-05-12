Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Россиянин
    Американцы её пропихнули через придуманную ими же партию зеленых. США везде лезет под предлогом благих намерений. Евр...Глава МИД ФРГ при...
  • Россиянин
    Ну тогда Германия будет приравнена к стороне конфликта тоже.Глава МИД ФРГ при...
  • Иван Иванов
    если дурак-то это навсегда.....Глава МИД ФРГ при...

Издание Politico пыталось разобраться, чем нравится и не нравится Эрдоган Евросоюзу

Издание Politico пыталось разобраться, чем нравится и не нравится Эрдоган Евросоюзу

В преддверии президентских выборы в Турции, где два основных кандидата - Реджеп Тайип Эрдоган и Кемаль Кылычдароглу идут с практически одинаковым рейтингом, европейское издание Politico разместило статью о сложившихся «отношениях» Эрдогана и Евросоюза.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх