Издание Politico пыталось разобраться, чем нравится и не нравится Эрдоган Евросоюзу

В преддверии президентских выборы в Турции, где два основных кандидата - Реджеп Тайип Эрдоган и Кемаль Кылычдароглу идут с практически одинаковым рейтингом, европейское издание Politico разместило статью о сложившихся «отношениях» Эрдогана и Евросоюза.