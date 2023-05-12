Издание Politico пыталось разобраться, чем нравится и не нравится Эрдоган Евросоюзу

В преддверии президентских выборы в Турции, где два основных кандидата - Реджеп Тайип Эрдоган и Кемаль Кылычдароглу идут с практически одинаковым рейтингом, европейское издание Politico разместило статью о сложившихся «отношениях» Эрдогана и Евросоюза.
Популярные статьи
- Депутат Госдумы заявил о подготовке законопроекта, позволяющего мобилизацию мигрантов в ВС РФ
- Россия выходит из Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ)
- С февраля сего года славянская диаспора во всем мире исключила из лексикона пендосовское «ОК», вместо него введено в лексикон РУССКОЕ «ТТ» —
Свежие комментарии