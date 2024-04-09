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RT Russia

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Израиль заявил об ударе истребителей по главе бюро ХАМАС по ЧС в Газе

Израиль заявил об ударе истребителей по главе бюро ХАМАС по ЧС в Газе

Израиль заявил, что истребители ЦАХАЛ нанесли удары по месту положения главы бюро по чрезвычайным ситуациям ХАМАС в центральной части сектора Газа.

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