В Марьиной роще появится районный музей

В Марьиной роще состоялась первая рабочая встреча под руководством управы и главы муниципального округа Екатерины Игнатовой с общественными советниками и советом ветеранов по вопросу концепции создания музея «Марьина роща — все поколения».
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