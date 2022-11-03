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Роналду получил 5 баллов из 10 за матч с «Сосьедадом» от MEN. Ниже оценка только у ван де Бека

Криштиану Роналду получил одну из худших оценок за игру с «Реал Сосьедад». Manchester Evening News поставил 37-летнему португальцу, который отыграл весь матч целиком, 5 баллов из 10.

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