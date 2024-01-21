Париж считает министра обороны Украины Рустема Умерова виновным в том, что он не обеспечил защиту французских боевиков в Харькове, такое мнение выразил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии