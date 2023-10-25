Ученые заявили о скором исчезновении жизни на Земле

Изменение климата — это «экзистенциальная угроза» для всего живого на Земле, предупредили ученые, оценивая рекордное повышение температуры воздуха и экстремальные погодные явления, наблюдавшиеся в этом году.
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