Участников «Би-2» этапируют с Пхукета в Бангкок для депортации в Россию

Ранее музыкантов оштрафовали за работу без разрешенияУчастников рок-группы «Би-2», оштрафованных за проведение концертов в Таиланде без разрешения властей, в ближайшие дни этапируют в центр временного содержания Иммиграционного бюро королевской полиции в Бангкоке для последующей депортации.
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