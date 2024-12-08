Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Алтайском крае Андрей Осипов поздравил аграриев с профессиональным праздником

4 декабря в Алтайском крае отметили День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.
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