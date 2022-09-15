Белый дом обеспокоился встречей Путина и Си Цзиньпина

Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер на регулярном брифинге в четверг, 15 сентября, заявила, что власти США обеспокоены встрече президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина на саммите ШАС в Самарканде, – сообщают СМИ.
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