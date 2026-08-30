MNQ Long Micro E-mini Nasdaq-100 Index Futures CME_MINI:MNQ1! CAN2_XZ NQ had been compressing just above a Demand Zone; I expect fast impulse up testing Supply at 29,509.
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