Тайваньский летчик случайно сбросил бомбу у корабля береговой охраны

AB

Anlrey Boracow

АФФТАР!! Ты сам то поднимешь, что пишешь? ЦИТИРУЮ: "....Речь идет о снаряде MK-84, он взорвался в нескольких морских милях от судна береговой охраны...." Это бред сивой кобылы в лунную ночь! Что такое морская миля? Это 1852 метра! Почти 2 км, без менее чем 150 метров. Бомба, она же снаряд, для АФФТОРА это один хер, была сброшена в нескольких морских милях от корабля БО!!! В НЕСКОЛЬКИХ, то есть 3,4,5 или чуть более! Умножаем 5 на 1852 получаем 9,3 км! Это между прочим даже больше, чем возможный радиус поражения от тактического ядерного оружия! Разве бомба(снаряд) были ядерными? Это вряд ли. Нравятся мне подобные писания и опусы, когда АФФТОРЫ слабо представляют то, о чем они пишут, но есть повод поржать по конски и над писаниной и над АФФТОРОМ.