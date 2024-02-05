Дети с вейпами стали проблемой для сетевой пиццерии в Лабытнанги

Подростки с вейпами стали проблемой для сетевого кафе «Додо пицца» в Лабытнанги. Дети курят электронные сигареты в зале заведения общепита, подолгу сидят за столиками, занимая места, и ругаются бранью на посетителей, если те сделали им замечание.
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