В Минфине исключили введение лимита на снятие наличных в России

Возможность ограничений на снятие наличных в российских банкоматах в настоящее время не рассматривается.
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