Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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«Не могут пройти фильтрацию в Шереметьево»: украинцы рискуют жизнью ради воссоединения с РФ

«Не могут пройти фильтрацию в Шереметьево»: украинцы рискуют жизнью ради воссоединения с РФ

Политнавигатор Некоторые жители Украины настолько хотят воссоединиться с Россией, что специально приезжают в населённые пункты у линии фронта, чтобы дождаться армии РФ.

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Комментарии
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N
Nata
Потому. что никто из них не был против  &quot;москаляку на гиляку&quot;. Все были за европейские кружевные труселя. Это сейчас они дружно стали пророссийскими. А ветер сменится и они как перекатиполе сменят направление.
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5 час.
Леонид Руси
Так коммунисты же храмы рушили и иконы сжигали... Это понравится ангелам и Богу?  Идиёты были обречены на низвержение... И, как оказалось, без них намного лучше...
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5 час.
Анатолий Зотов
Вот и я об этом. Пусть в Европу едут.
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5 час.

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