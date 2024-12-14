Политнавигатор Некоторые жители Украины настолько хотят воссоединиться с Россией, что специально приезжают в населённые пункты у линии фронта, чтобы дождаться армии РФ.
«Не могут пройти фильтрацию в Шереметьево»: украинцы рискуют жизнью ради воссоединения с РФ
Комментарии
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N
Nata
Потому. что никто из них не был против "москаляку на гиляку". Все были за европейские кружевные труселя. Это сейчас они дружно стали пророссийскими. А ветер сменится и они как перекатиполе сменят направление.
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5 час.
Леонид Руси
Так коммунисты же храмы рушили и иконы сжигали... Это понравится ангелам и Богу? Идиёты были обречены на низвержение... И, как оказалось, без них намного лучше...
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5 час.
Анатолий Зотов
Вот и я об этом. Пусть в Европу едут.
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5 час.
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