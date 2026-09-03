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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Токкет об отношениях с Мичковым: «Ситуацию раздули, это урок для нас обоих. В феврале я был расстроен, мне следовало воздержаться от слов о том, что он приехал не в форме»

Главный тренер «Филадельфии» Рик Токкет высказался о работе с форвардом Матвеем Мичковым.  В сезоне-2025/26 Мичков набрал 51 (20+31) балл в 81 матче регулярного чемпионата НХЛ при среднем игровом времени 14:50.

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