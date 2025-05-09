Руководство и сотрудники следственного управления поздравляют ветеранов Великой Отечественной Войны с Днём Победы и вручили и заслуженные награды

Офицеры следственного управления поздравили ветеранов Великой Отечественной войны Александра Михайловича Малова и Михаила Степановича Корнишина, узницу фашистского концлагеря Зинаиду Григорьевну Антошкину и труженика тыла Петра Ивановича Чапаева с праздником Великой Победы и вручили им памятные медали Следственного комитета Российской Федерации «80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.