Призы для голосующих электронно на выборах Президента России разыграют с 16 по 18 марта

С 15 по 17 марта состоятся выборы Президента Российской Федерации. Москвичи, выбравшие электронный формат голосования (онлайн или с помощью терминала электронного голосования), смогут стать участниками акции #ВыбираемВместе2024 программы «Миллион призов».
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