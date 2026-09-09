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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ван Бронкхорст после 1:5 от «Барселоны» в ЛЧ: ««Фейеноорд» не парковал автобус и пытался забить. «Барса» сейчас лучшая в мире, они могут выиграть турнир»

Главный тренер « Фейеноорда » Джованни ван Бронкхорст  назвал «Барселону» одной из лучших команд современности.

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