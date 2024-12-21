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Закон и Порядок

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Украинцы пишут письма турецкому султану

Украинцы пишут письма турецкому султану

После недавней пресс-конференции Владимира Путина Владимир Зеленский не соблюл себя и матерно оскорбил российского президента.

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